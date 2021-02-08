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2 марта, 15:26
НовостиЭкономика

В регионе вводятся субсидии по возмещению части затрат на оплату электроэнергии, потреблённой на производстве

В регионе вводятся субсидии по возмещению части затрат на оплату электроэнергии, потреблённой на производстве

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Глава Калмыкии Бату Хасиков. Предприниматели и организации, занятые в сферах обрабатывающего производства и общественного питания, смогут получить возврат средств до 50% от производственных платежей за электроэнергию в этом году. 

Субсидии помогут увеличить объём  производства продукции, стимулировать инвестиционную активность в республике и, в целом, развивать бизнес в Калмыкии.

«Мы уверенны, наши предприятия могут быть конкурентоспособными на рынке. А для этого им необходимо помочь: создать все возможные комфортные условия. Средства на поддержку предпринимателей будут выделены  из регионального бюджета. Надеемся, что в скором времени и Федеральный центр окажет нам содействие в этом вопросе», - подчеркнул Бату Хасиков.

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