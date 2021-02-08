В регионе вводятся субсидии по возмещению части затрат на оплату электроэнергии, потреблённой на производстве

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Глава Калмыкии Бату Хасиков. Предприниматели и организации, занятые в сферах обрабатывающего производства и общественного питания, смогут получить возврат средств до 50% от производственных платежей за электроэнергию в этом году.

Субсидии помогут увеличить объём производства продукции, стимулировать инвестиционную активность в республике и, в целом, развивать бизнес в Калмыкии.

«Мы уверенны, наши предприятия могут быть конкурентоспособными на рынке. А для этого им необходимо помочь: создать все возможные комфортные условия. Средства на поддержку предпринимателей будут выделены из регионального бюджета. Надеемся, что в скором времени и Федеральный центр окажет нам содействие в этом вопросе», - подчеркнул Бату Хасиков.