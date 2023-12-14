Более 4,5 миллионов рублей жители Калмыкии перевели мошенникам за прошедшую неделю

Фото: МВД по Республике Калмыкия

За минувшую неделю от «дистанционного мошенничества» пострадали 9 человек. Злоумышленники в своих схемах представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, а также министрами региональных ведомств и их заместителями.

Так, в столичную полицию обратилась местная жительница. Мошенник в социальной сети предложил женщине денежный бонус от банка и убедили её прислать реквизиты банковских карт, после чего с её счета были похищены 17 тыс. 988 руб. По аналогичной схеме злоумышленник похитил 28 тыс. 496 руб. у 50-летней элистинки.

Пожилая семейная пара перевела мошенникам 1 млн 800 тыс. рублей. Мошенники представились региональными министрами здравоохранения, сельского хозяйства, финансов. При этом аферисты в течение нескольких дней убеждали супругов перевести свои накопления на «безопасные счета». В данную схему была вовлечена сестра потерпевшей, которую мошенники также убедили перевести 1 млн 800 тыс. рублей.

На 38-летнего элистинца злоумышленники, похитив его персональные данные, оформили микрозайм на сумму 9900 рублей.

В течение недели аферисты убеждали 70-летнюю жительницу Элисты оформить потребительский кредит и перевести свои деньги на «безопасный счет», якобы для защиты от мошеннических действий. Пенсионерка, по инструкции, перевела 722 000 рублей на указанные им счета, после чего средства были украдены. По аналогичной схеме 250 тыс. руб. были похищены у еще одной пенсионерки.

Представляясь сотрудниками банка, правоохранительных органов, представителями портала «Госуслуги», мошенники убедили 69-летнюю пенсионерку назвать коды из смс-сообщений, а также снять все накопления и перевести на указанные ими счета. Сумма ущерба составила 92 000 руб.

Но есть и те, кто не поверил мошенникам и вовремя обратился в полицию. Ими оказались 5 бдительных граждан, которые не отвечали на звонки от незнакомых номеров и не отвечали сомнительным контактам в социальных сетях.

МВД по Республике Калмыкия в очередной раз напоминает жителем о фактах «дистанционного мошенничества». Если с Вами связался незнакомец и заводит речь о деньгах – это мошенник! Ни в коем случае не перечисляйте и не передавайте никому деньги. Необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию! Обязательно провести разъяснительную работу со своими пожилыми родными и близкими!