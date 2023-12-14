Житель посёлка Ульдючины снял видеофильм

И готовится представить его землякам в районном доме культуры 28 декабря. Фильм называется "И помнить страшно, и забыть нельзя", его автор - Николай Эрднеев. Он основан на воспоминаниях жителей Приютненского района о тех трагических днях в истории Калмыцкого народа. В подготовке фильма Эрднеев выступил одновременно и оператором, и режиссёром.

Активное участие в его создании принимали также Надежда Куникина, Гиляна Намысова и Лидия Савкина.

Видео: Приютненский район