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18 декабря, 11:54
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Житель посёлка Ульдючины снял видеофильм

И готовится представить его землякам в районном доме культуры 28 декабря. Фильм называется "И помнить страшно, и забыть нельзя", его автор - Николай Эрднеев. Он основан на воспоминаниях жителей Приютненского района о тех трагических днях в истории Калмыцкого народа. В подготовке фильма Эрднеев выступил одновременно и оператором, и режиссёром.

Активное участие в его создании принимали также Надежда Куникина, Гиляна Намысова и Лидия Савкина.

Видео: Приютненский район

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