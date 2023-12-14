Более 140 тысяч жителей Калмыкии получили от регионального отделения соцфонда уведомления о размере будущей страховой пенсии по старости

Подобного рода информирование даёт возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права. Сведения поступают в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, а женщинам – 40.

Проактивное информирование осуществляется раз в три года – сообщили в пресс-службе регионального соцфонда.