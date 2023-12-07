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8 декабря, 09:59
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К 80-летию депортации калмыцкого народа радио Калмыкии представляет рассказ журналиста Михаила Джинцанова «Загнанный волк»

К 80-летию депортации калмыцкого народа радио Калмыкии представляет рассказ журналиста Михаила Джинцанова «Загнанный волк»

Это история о любви калмыцкого парня и русской девушки. Их молодость пришлась на годы войны. Перед самым уходом на фронт Ноха Чонскаев встретил и полюбил Лиду Калачникову. Парень еще не знал, что ждёт впереди его …

Слушайте 1 и 2 части рассказа журналиста Михаила Джинцанова «Загнанный волк» на канале радио России -Калмыкия 9 декабря в 11 часов 10 минут и в 13.10 на частоте 102 и 7 ФМ.

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