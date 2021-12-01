Итоги законодательного регулирования цифровой отрасли в 2021 году подвели в Общественной палате

В Общественной палате РФ прошло заседание круглого стола, на котором подвели итоги законодательного регулирования цифровой отрасли в 2021 году.

Как сообщают наши коллеги ГТРК "Ставрополье", в дискуссии участвовали представители законодательной власти, юристы и отраслевые эксперты. Модератор встречи — председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Он отметил, что основными задачами российского законодательства является защита прав граждан в цифровой среде, создание конкурентных и благоприятных условий для всех игроков локального рынка и поддержка собственной IT-индустрии. При этом во многих областях цифрового законодательства наша страна является первопроходцем, опережающей такие развитые юрисдикции, как государства ЕС и США.

Отдельно речь шла о борьбе с онлайн-мошенничеством. Отмечено, что по итогам семи месяцев почти 27 процентов всех зарегистрированных в России преступлений происходят с использованием информационных технологий. Эту ситуацию необходимо переломить.

«Впервые мы установили административную ответственность и внесли в КоАП состав для операторов связи за пропуск ими подменных номеров… Мы постарались установить не только ответственность, но и максимально большие штрафы — до миллиона рублей за каждый выявленный факт пропуска подменного телефона. С тем, чтобы экономически операторам было невыгодно это делать», — сказал председатель комиссии Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Эксперт по IT-проектам Илья Костунов заявил о перспективах создания специализированной организации по защите интересов россиян в интернете.

«Мне кажется, у нас в стране должен быть некий институт, который бы ориентировался именно на цифровые правы граждан и, соответственно, защищал бы бизнес, который работает в информационной среде. Появление омбудсмена по правам IT-отрасли востребовано и давно назрело», — считает спикер.