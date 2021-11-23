Более 3 миллиардов рублей направлено в этом году на социальную поддержку населения Калмыкии

Это рекордная сумма, по сравнению с предыдущими годами, отметила сегодня на встрече с журналистами профильный министр Марина Ользятиева.

Связано это с расширением контингента нуждающихся, определенных в рамках исполнения поручений Президента. Дополнительные меры поддержки коснулись многодетных семей, имеющих малышей от 3 до 7 лет, женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также одиноких родителей, воспитывающих ребенка от 8 до 18 лет.

Кроме того, в августе все семьи, в которых есть школьники, получили единовременную выплату - 10 тысяч рублей. Такая же сумма поддержки была оказана всем гражданам пенсионного возраста. Рассказала министр и о том, что с 2021 года расширена поддержка в рамках социальных контрактов.

Подробно о других направлениях деятельности социального ведомства смотрите в вечернем выпуске Вестей в 21.05