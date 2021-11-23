Сегодня в рамках итогового брифинга были обсуждены экономические вопросы с участием профильного министра РК Дмитрия Троицкого

Например, налоговые преференции для предпринимателей, инвестиционные проекты, маркетинговая и экспортная поддержка, проведение экономического форума в регионе. В частности, речь шла о поддержке бизнеса в пандемию.

Так, благодаря расширению перечня отраслей 8 предпринимателей республики получили субсидии на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей на возмещение затрат на оплату электроэнергии. С начала года увеличилось в три раза и количество самозанятых. Их в республике более 2,5 тысяч.

В числе мер поддержки - льготный режим налогообложения, который дает право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Так, отчисление налогов рассчитывается по ставке от 4 до 6% вместо 13%.

В частности, на рост повлияли меры поддержки, оказываемые региональным центром «Мой бизнес». Востребованы были и льготные микрозаймы. Самозанятые могли получить до полумиллиона рублей. Всего выдано свыше 230 займов на сумму более 300 миллионов.

Что касается ярмарки вакансий, то благодаря этому эффективному методу, малый и средний бизнес обеспечил работой свыше 12 тысяч жителей региона.