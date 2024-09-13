Лучники из Калмыкии на Всемирных играх кочевников принесли сборной страны медали всех достоинств.

Они проходили с 8 по 13 сентября в Астане и собрали более 2 тысяч спортсменов из 79-ти стран.

В состав сборной России вошли Хонгр Уладаев и Очир Атинов.

В дисциплине по стрельбе из традиционного лука наша команда завоевала пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы. Это позволило занять второе место в медальном зачете, уступив лишь хозяевам соревнований-сборной Казахстана.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК