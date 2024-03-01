Смертельная авария произошла в Целинном районе

Там столкнулись 3 транспортных средства: грузовики Камаз и Вольво, а также автомашина Хавал-Джулион, под управлением 27-летнего жителя Кетченеровского района. От полученных травм водитель Камаза скончался на месте. Водитель большегруза Вольво с травмами доставлен в медицинское учреждение. Ещё одно ДТП, унёсшее жизнь человека произошло в столице.

За указанный период задержано и отстранено от управления 22 нетрезвых водителя. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видеофиксации, сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 5000 постановлений об административных правонарушениях.