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4 марта, 14:17
НовостиПроисшествия

Смертельная авария произошла в Целинном районе

Смертельная авария произошла в Целинном районе

Там столкнулись 3 транспортных средства: грузовики Камаз и Вольво, а также автомашина Хавал-Джулион, под управлением 27-летнего жителя Кетченеровского района. От полученных травм водитель Камаза скончался на месте. Водитель большегруза Вольво с травмами доставлен в медицинское учреждение. Ещё одно ДТП, унёсшее жизнь человека произошло в столице.

За указанный период задержано и отстранено от управления 22 нетрезвых водителя. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видеофиксации, сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 5000 постановлений об административных правонарушениях.

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