В стране готовится масштабная модернизация общеобразовательных учреждений

Сегодня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию с участием губернаторов программу анонсировал вице-премьер Марат Хуснуллин. В частности, были озвучены главные аспекты, прозвучавшие в послании Президента.

Помимо строительства не менее 1 300 школ в ближайший период, еще около 7 300 будут модернизированы до 2026 года.

Важный вопрос и ремонт школ. Например, в Калмыкии необходимо привести в порядок 45 объектов, такую цифру озвучил Бату Хасиков. Согласно проектно-сметной документации на это необходимо порядка девятисот миллионов рублей.

Все эти проекты собраны в одну программу, сообщил вице-премьер по итогам заседания. Он подчеркнул, что это один из ключевых вопросов, которыми Правительство занимается по поручению Президента. Все этапы работ – от проекта до приемки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные совместно с профильным министерством и родительским сообществом.

К подготовке программы уже подключено родительское сообщество и за каждой школой закреплены ответственные депутаты. Как считает, Председатель собрания депутатов Лаганского района Михаил Богатов, принятые меры по реализации наказов граждан в плане организации капитального ремонта школ очень актуальны, своевременны и находят один из наибольших откликов у населения.