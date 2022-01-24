18 февраля, 13:27
Более 1000 экспресс-тестов на счету филиала Городской поликлиники, расположенного по адресу 27 проезд
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Чуть больше 1/3 от общего числа обратившихся дают положительный результат на коронавирус. К таким пациентам направляется медицинская бригада поликлиники для назначения лечения и дальнейшего мониторинга состояния здоровья. Ранее выявление заболевания позволяет избежать развитие тяжелого течения коронавируса.
Ежедневно медработники принимают от 40 до 120 человек. Как правило, это люди, прибывшие из другого региона, желающие обезопасить своих близких, люди с признаками ОРВИ и контактировавшие с заболевшими COVID-19.
Чуть больше 1/3 от общего числа обратившихся дают положительный результат на коронавирус. К таким пациентам направляется медицинская бригада поликлиники для назначения лечения и дальнейшего мониторинга состояния здоровья. Ранее выявление заболевания позволяет избежать развитие тяжелого течения коронавируса.