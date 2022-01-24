Песня длиною в жизнь

Сегодня на брифинге организаторы и участники проекта по изучению калмыцкой протяжной песни рассказали об итогах второго курса. По словам Заслуженной артистки республики Эрвены Оргаевой, техникой исполнения «Ут Дун» может овладеть любой человек, имея лишь одно большое желание. Она же – инициатор и руководитель проекта.

Занятия были посвящены не только обучению протяжных песен, но и домбровых. Кроме того, уделялось большое внимание вокальному мастерству, а также – проводились лекции, посвященные обычаям и традициям исполнения народных песен. Один курс обучения – это три полных месяца. По итогам – выпускники, а это более 20 молодых людей, дали отчетный концерт.

Сама же Эрвена Оргаева выступит с сольным концертом на сцене ГКЗ, 13 марта.