С понедельника калмыцкие школьники вернутся за парты

Решение принято руководством республики и Управлением Роспотребнадзора по Калмыкии в связи с улучшением эпидобстановки в регионе.

Темпы заражения COVID-19 продолжают падать. «Мы также наблюдаем снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей», – заявил Глава Калмыкии Бату Хасиков. Если ситуация изменится в сторону всплеска этих заболеваний, будут предприняты соответствующие ограничительные меры. По словам Главы, «…если это произойдет в школах, на дистанционное обучение будут уходить классы, где заболело 20% учеников». Лучшим способом защиты от тяжёлого течения коронавирусной инфекции, Хасиков назвал - вакцинацию и ревакцинацию.