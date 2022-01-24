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18 февраля, 14:25
НовостиCOVID-19Образование

С понедельника калмыцкие школьники вернутся за парты

С понедельника калмыцкие школьники вернутся за парты

Решение принято руководством республики и Управлением Роспотребнадзора по Калмыкии в связи с улучшением эпидобстановки в регионе.

Темпы заражения COVID-19 продолжают падать. «Мы также наблюдаем снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей», – заявил Глава Калмыкии Бату Хасиков. Если ситуация изменится в сторону всплеска этих заболеваний, будут предприняты соответствующие ограничительные меры. По словам Главы, «…если это произойдет в школах, на дистанционное обучение будут уходить классы, где заболело 20% учеников».  Лучшим способом защиты от тяжёлого течения коронавирусной инфекции, Хасиков назвал -  вакцинацию и ревакцинацию.

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