Сегодня вышел в эфир премьерный выпуск молодёжного YouTube-канала «Джангрин ачнр»

Канал берет на себя миссию по решению задачи образовательно-просветительского воспитания молодежи. А главное при этом создать целевую аудиторию среди данной категории населения, которая прониклась бы идеями проекта и стала бы объединяться по таким интересам, как национальные виды спорта, знание устного народного творчества, культурных традиций народа, и желание изучить родной язык хотя бы на уровне разговорного. Это конкретные задачи, которые актуальны для сегодняшнего дня.

В команде "Джангрин ачнр" две возрастные группы, подростковая (14-17 лет) и молодежная (17 и старше): в молодежной группе, в основном, студенты университета, среди них целевая группа, слушатели Школы межэтнической журналистики, есть студенты из экономфака, и даже один студент Элистинского колледжа искусств. Все они создают оригинальный контент под руководством тележурналистки Бадмы Харлуевой.

Итак, новый проект, который поможет узнать много нового и интересного о родном крае. Создание его стало возможным благодаря тому, что Региональное отделение Ассамблеи народов России в партнерстве с ГТРК «Калмыкия» выиграло конкурс среди некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества в республике.

А подробностями с пресс-центра ГТРК "Калмыкия" - отсюда велась прямая трансляция - поделился наш коллега Церен Банинов.