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27 октября, 15:07
НовостиМолодёжная политикаСобытие

Сегодня вышел в эфир премьерный выпуск молодёжного YouTube-канала «Джангрин ачнр»

Сегодня вышел в эфир премьерный выпуск молодёжного YouTube-канала «Джангрин ачнр»

Канал берет на себя миссию по решению задачи образовательно-просветительского  воспитания  молодежи.  А  главное при  этом  создать  целевую  аудиторию  среди данной категории населения, которая прониклась бы идеями проекта и стала бы объединяться по таким интересам, как национальные  виды спорта, знание устного народного творчества, культурных традиций народа, и желание изучить родной язык хотя бы на уровне разговорного. Это  конкретные задачи, которые актуальны для сегодняшнего дня.

В команде "Джангрин ачнр" две возрастные группы, подростковая (14-17 лет) и молодежная (17 и старше): в молодежной группе, в основном, студенты  университета, среди них целевая группа, слушатели Школы межэтнической журналистики, есть студенты из экономфака, и даже один студент  Элистинского колледжа искусств. Все они создают оригинальный контент под руководством тележурналистки Бадмы Харлуевой.

Итак, новый проект, который поможет узнать много нового и интересного о родном крае. Создание его стало возможным благодаря тому, что Региональное отделение Ассамблеи народов России в партнерстве с ГТРК «Калмыкия» выиграло конкурс среди некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества в республике.

А подробностями с пресс-центра ГТРК "Калмыкия" - отсюда велась прямая трансляция - поделился наш коллега Церен Банинов. 

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