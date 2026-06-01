️Благоустройство, некачественное покрытие дорог и нехватка оборудования в медучреждениях вызывали неудовольствие жителей

По данным аналитики Муниципального центра управления, в социальных сетях зафиксировано 37 обращений. В топ-3 вошли сообщения о содержании кладбищ, обустройстве общественных пространств и уборке зелёных насаждений. Также поступали жалобы на неисправное или отсутствующее дорожное освещение, некачественный асфальт, отсутствие разметки и необходимость выравнивания грунтовых дорог. В сфере здравоохранения жителей беспокоила нехватка оборудования и работа терминалов.

Источник: Администрация города Элисты