Республиканская спортивно-адаптивная школа представляет Калмыкию на всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках национального проекта «Производительность труда».
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Его победителям вручат награды в ноябре во время форума, который организует Министерство экономического развития России совместно с Правительством Московской области.
Предстоящий финал конкурса станет дискуссионной площадкой для обмена опытом и тиражирования лучших практик повышения производительности труда и развития института наставничества на предприятиях.