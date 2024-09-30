Республиканская спортивно-адаптивная школа представляет Калмыкию на всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках национального проекта «Производительность труда».

Его победителям вручат награды в ноябре во время форума, который организует Министерство экономического развития России совместно с Правительством Московской области.

Предстоящий финал конкурса станет дискуссионной площадкой для обмена опытом и тиражирования лучших практик повышения производительности труда и развития института наставничества на предприятиях.