14 июля, 14:39
Ректор КалмГУ Бадма Салаев провел прием граждан по личным вопросам
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В основном обращения касались поступления в ВУЗ, направления СПО, перечня специальностей и квот для абитуриентов. На сегодняшний день, в главном ВУЗе региона можно поступить на 36 профилей бакалавриата, 7 программ специалитета, 37 программ магистратуры.
В основном обращения касались поступления в ВУЗ, направления СПО, перечня специальностей и квот для абитуриентов. На сегодняшний день, в главном ВУЗе региона можно поступить на 36 профилей бакалавриата, 7 программ специалитета, 37 программ магистратуры.
Всего Министерство науки и высшего образования России выделило КалмГУ свыше 1200 бюджетных мест на все уровни и формы обучения.