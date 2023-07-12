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14 июля, 14:39
Новости

Ректор КалмГУ Бадма Салаев провел прием граждан по личным вопросам

Ректор КалмГУ Бадма Салаев провел прием граждан по личным вопросам

В основном обращения касались поступления в ВУЗ, направления СПО, перечня специальностей и квот для абитуриентов. На сегодняшний день, в главном ВУЗе региона можно поступить на 36 профилей бакалавриата, 7 программ специалитета, 37 программ магистратуры.

Всего Министерство науки и высшего образования России выделило КалмГУ свыше 1200 бюджетных мест на все уровни и формы обучения.

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