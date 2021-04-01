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20 апреля, 13:07
НовостиСтроительство

В этом году в Калмыкии будет отремонтировано более 13 километров трасс местного значения

В этом году в Калмыкии будет отремонтировано более 13 километров трасс местного значения

 

 Дорожное полотно обновят во всех 13 районах. Региональный бюджет, наряду с мероприятиями по строительству подъездов к сельским населенным пунктам, предоставляет субсидию не только на ремонт существующих, но и строительство новых внутрипоселковых магистралей. В ближайшее время будут заключены соглашения с муниципалитетами о предоставлении им субсидии в размере 10 миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году в регионе отремонтировали более 18 километров  и построили 16 километров местных дорог, в том числе подъезды к селам Красный Партизан, Гашун Бургуста, также внутрипоселковые - по улицам Босхомджиева и Очирова в Яшкуле и по улице Немгирова в Комсомольском.

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