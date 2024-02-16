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19 февраля, 13:58
Новости

Бизнес Калмыкии в прошлом году показал рекордный результат.

Бизнес Калмыкии в прошлом году показал рекордный результат.
Объём закупок товаров и услуг у малых и средних предприятий региона составил почти 2,5 миллиарда рублей. Относительно 2022-го года этот показатель вырос почти на 15%, что свидетельствует о динамичном развитии и возможностях, которые открываются для малого и среднего предпринимательства в регионе. Поставщиками для государственных заказчиков стали более 340 МСП. Всего же по стране в 2023 году госкомпании закупили у представителей малого и среднего бизнеса товары и услуги на рекордные 8 триллионов рублей. Напомним, развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков — одна из важнейших мер господдержки, реализуемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент Владимир Путин.
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