Бизнес Калмыкии в прошлом году показал рекордный результат.

Объём закупок товаров и услуг у малых и средних предприятий региона составил почти 2,5 миллиарда рублей. Относительно 2022-го года этот показатель вырос почти на 15%, что свидетельствует о динамичном развитии и возможностях, которые открываются для малого и среднего предпринимательства в регионе. Поставщиками для государственных заказчиков стали более 340 МСП. Всего же по стране в 2023 году госкомпании закупили у представителей малого и среднего бизнеса товары и услуги на рекордные 8 триллионов рублей. Напомним, развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков — одна из важнейших мер господдержки, реализуемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент Владимир Путин.