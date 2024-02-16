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19 февраля, 13:58
Новости

В субботу в средствах массовой информации стартовала предвыборная агитация кандидатов на пост Президента России.

Напомним, что в Избирательной комиссии республики прошла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на местных телерадиоканалах. Для размещения агитационных роликов, а также проведения дебатов ГТРК Калмыкия представляет 4 медийных ресурса. Это телеканалы Россия-1 и Россия-24, а также «Радио России», и «Маяк». Между тем, сегодня третий день, как в стране заработал проект «Информ УИК. Это когда члены избирательной комиссии проводят поквартирный подворовый обход и рассказывают о предстоящих выборах.

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