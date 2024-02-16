За минувшую неделю зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли, 12 получили травмы.

Так, 18 февраля на автодороге Р-22 «Каспий» столкнулись: автомашина Лексус, под управлением 32-летнего жителя Волгоградской области и «Хендэ-Акцент», за рулём которого находился 30-летний житель Ставропольского края. В результате от полученных травм водитель и пассажир второго авто скончались на месте происшествия. За указанный период задержано и отстранено от управления 23 нетрезвых водителя. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото, видеофиксации, сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 3,5 тысяч постановлений об административных правонарушениях.