Сегодня Международный день защиты детей

В Элисте запланированы масса мероприятий: викторины и игры пройдут в Национальной библиотеке им Амур-Санана, кукольный спектакль «Бадмашка» и театрализованное представление в музее. А во Дворце детского творчества в 13:00 состоится благотворительный концерт «Будущее начинается с прекрасного», в котором примут участие детские художественные ансамбли, студия танца, учащиеся музыкальных школ, Элистинский колледж искусств имени Чонкушова и Государственный хор Калмыкии.

Вырученные с продажи билетов средства будут переданы многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.