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1 июня, 10:03
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Сегодня Международный день защиты детей

Сегодня Международный день защиты детей

 В Элисте запланированы масса мероприятий: викторины и игры пройдут в Национальной библиотеке им Амур-Санана, кукольный спектакль «Бадмашка» и театрализованное представление в музее. А во Дворце детского творчества  в 13:00 состоится благотворительный концерт «Будущее начинается с прекрасного», в котором примут участие детские художественные ансамбли, студия танца, учащиеся музыкальных школ, Элистинский колледж искусств имени Чонкушова и Государственный хор Калмыкии.

Вырученные с продажи билетов средства будут переданы многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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