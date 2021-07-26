Сегодня 85-летний юбилей отмечает Анна Ручкина

Анна Васильевна единственная в нашем регионе представительница блокадного города на Неве. Пятилетним ребенком она встретила Великую Отечественную войну, которая обрушилась на ее детские плечи беспрестанными бомбежками, сырыми подвалами укрытий, промерзшей насквозь квартирой, потому что отапливать ее было нечем. А еще голодом, спасались от которого киселем из столярного клея и небольшим куском черного хлеба, норму которого выдавали по карточкам.

Блокада отняла у Анны Васильевны родителей: отца отправили в эвакуацию с заводом, на котором он работал, а сердце матери остановилось навсегда, не выдержав всех тех ужасов, на которые были обречены ленинградцы в сороковые годы прошлого столетия. Анна и двое ее братьев смогли выжить. Война закалила ее характер. И, хотя сейчас женщина не любит вспоминать свое детство, она из тех, кто знает цену доброму слову и делу, заботе и порядочному человеческому отношению. Этому она всегда учила своих детей.