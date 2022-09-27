"Бичкн Төрскм"

В Калмыкии продолжается муниципальный этап XIX республиканской конференции туристско-краеведческого движения. В этом году она посвящена 80-летию освобождения Элисты от немецко-фашистских захватчиков.



Мероприятие проводят в целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся. Учеников также приобщают к культурно-историческому наследию родного края и развивают у них творческие способности.



Состязание проходит в 3 этапа: муниципальный, республиканский заочный тур. 10 декабря в Элисте состоится финал конференции.