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18 октября, 13:07
Новости

"Бичкн Төрскм"

"Бичкн Төрскм"

В Калмыкии продолжается муниципальный этап XIX республиканской конференции туристско-краеведческого движения. В этом году она посвящена 80-летию освобождения Элисты от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятие проводят в целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся. Учеников также приобщают к культурно-историческому наследию родного края и развивают у них творческие способности.

Состязание проходит в 3 этапа: муниципальный, республиканский заочный тур. 10 декабря в Элисте состоится финал конференции.

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