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18 октября, 13:29
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До 24 октября сельхозпотребкооперативы Калмыкии могут подать заявку в региональный минсельхоз, чтобы вернуть часть потраченных средств

До 24 октября сельхозпотребкооперативы Калмыкии могут подать заявку в региональный минсельхоз, чтобы вернуть часть потраченных средств
До 50 % затрат смогут возместить фермеры при покупке имущества, техники или крупного рогатого скота для кооператива. При возмещении средств на закупку сельскохозяйственной продукции сумма субсидии будет зависеть от размера выручки СПК.

Все это направлено на развитие в регионе сельской кооперации. Подробная информация на сайте профильного министерства.
 
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