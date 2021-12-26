С сегодняшнего дня на карантин закрылись все детсады региона

Специалисты отмечают превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу. Есть дети, которые болеют и коронавирусной инфекцией. Но пока никто не госпитализирован. Все лечатся дома под наблюдением врачей. А завтра заработают дежурные группы, сообщили сегодня представители управления образования городской администрации.

Сотрудники детского сада №19 и в отсутствие детей продолжают влажную уборку, обрабатывают помещения дезинфицирующими средствами.

Здесь у одного ребенка был подтвержден коронавирус. По словам заведующей Валентины Хаджиновой, неделю назад из-за простудных заболеваний посещаемость малышей резко снизилась, также, как и во всех дошкольных учреждениях Элисты. При малейшем подозрении на ОРВИ ребенка отправляли домой.

Дежурные группы заработают уже с завтрашнего дня, сообщил начальник управления образования городской администрации Владимир Эрендженов. Они будут сформированы в зависимости от потребности. Группы будут посещать дети официально трудоустроенных родителей на основании справки работодателей. Прием малышей, по-прежнему, осуществляется с соблюдением всех санитарных норм.