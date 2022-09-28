Мероприятия, приуроченные к главному театральному фестивалю "МанджиевФест", продолжаются

Сегодня в стенах Национальной библиотеки имени Амур-Санана состоится видеоспектакль "Хубай – сын охотника". Постановку презентует Хакасский театр драмы и этнической музыки "Читиген".

В представлении примут участие директор театра Ирина Чустугешева и драматург Александр Котожеков.



После показа пройдет обсуждение творчества калмыцкого режиссера, жизненного пути и тонкостей работы заслуженного деятеля искусств России Бориса Манджиева. Предполагается также, что к нему присоединятся театральные критики, представители культуры и общественность.