Аграрии Калмыкии готовятся к предстоящим весенне-полевым работам

Так, в Яшкульском районе готовность к севу яровых составляет около 50 процентов. Уже определен объем работ, структура посевных площадей. Идет подготовка почвы под посев, закупаются семена и горюче-смазочные материалы. Парк сельскохозяйственной техники и ее техническая готовность в этом районе находятся в удовлетворительном состоянии. В хозяйствах всех форм собственности имеются более 120 тракторов.