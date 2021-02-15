5 марта, 13:18
 9 °C
88,94
73,79
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 марта, 14:26
НовостиСельское хозяйство

Аграрии Калмыкии готовятся к предстоящим весенне-полевым работам

Аграрии Калмыкии готовятся к предстоящим весенне-полевым работам

 Так, в Яшкульском районе готовность к севу яровых составляет около 50 процентов. Уже определен объем работ, структура посевных площадей. Идет подготовка почвы под посев, закупаются семена и горюче-смазочные материалы. Парк сельскохозяйственной техники и ее техническая готовность в этом районе находятся в удовлетворительном состоянии. В хозяйствах всех форм собственности имеются более 120 тракторов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия