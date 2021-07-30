О развитии воздушных перевозок в Калмыкии рассказал Наран Кюкеев

Заместитель председателя Правительства Калмыкии отметил, что участие «Новапорт Холдинг» в развитии Элистинского аэропорта – большое достижение. У компании есть огромный опыт в управлении такими предприятиями. Что касается концепции развития аэропорта Калмыкии, то она предполагает увеличение пассажиропотока. Так, уже в следующем году планируется достичь показателя в 130 тысяч человек. Среди новых направлений перелетов – Казань и Самара.

Другой важный момент – это модернизация инженерных сетей аэродрома. Финансирование рассчитано на 4,5 миллиарда рублей. Между тем, программу развития аэропорта Элисты накануне представил гендиректор «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков на встрече с Главой Калмыкии. Как отметил Бату Хасиков, компания видит потенциал в республике. У каждого жителя региона есть возможность познакомиться с программой на сайте glava.region08.ru.