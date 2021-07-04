«Берега дружбы» покорили поэтессы из Калмыкии

Наши молодые литераторы заняли призовые места в Международном молодежном фестивале-конкурсе. Он проходил в Ростовской области и собрал поэтов из Белоруссии, Украины, а также из 21 региона России. Обладателя гран-при фестиваля стала Герензел Сангаджигоряева, а диплом III степени присвоили Евгении Решетниковой.

Симпатию жюри фестиваля Евгения завоевала стихотворением о Крыме. Оно написано верлибром, а содержательная часть посвящена истории и современности полуострова.