Школы Калмыкии проходят проверку перед новым учебным годом

В составе комиссии специалисты МЧС, сотрудники профсоюзной организации, Детского медицинского центра, Управление образования. А потому, проверка осуществляется по многим направлениям. Как она прошла в Русской национальной гимназии, выясняла Ольга Эняева.

В первую очередь, члены комиссии ознакомились с документацией, подтверждающей проделанную к новому учебному году работу. При осмотре школы, прежде всего, обращают внимание на меры безопасности. В Русской национальной гимназии установлено 16 видеокамер. Из них 9 - внутри здания. Остальные - снаружи. Так что, вся территория, как на ладони. Соблюдены и требования Роспотребнадзора.

Для сотрудников Регионального управления МЧС важно проверить здание на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности - исправность сигнализации, наличие эвакуационных выходов. Гимназия оборудована системой стрелец-мониторинг, которая автоматически передает вызов на пульт службы и позволяет определить место возгорания. Как сообщили в ведомстве, в школах республики пожаров не допущено.

От качества приемки зависит жизнь и здоровье каждого ребенка. Также в центре внимания - медицинский блок. По словам представителей городского Управления образования, большинство сотрудников школ и детсадов получили прививку от коронавируса.

Русская национальная гимназия и еще 7 городских школ к учебному году готовы. У членов комиссии замечаний нет. Также приемку прошли детские сады.