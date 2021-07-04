Национальный оркестр Калмыкии начинает новый концертный сезон

А также подводит итоги предыдущего. Несмотря на непростой период, связанный с пандемией коронавируса, он выдался ярким и продуктивным. Коллектив провёл 77 полноценных мероприятий, не считая записей видеоклипов и различных челленджей. Также были реализованы такие проекты, как вокально-инструментальный конкурс «Хаврин дун», Фестиваль музыки Чонкушова и фестиваль национальных оркестров Юга России. А в рамках участия в различных выездных фестивалях, артисты посетили Крым, Бурятию, Чечню и много других субъектов. В новом сезоне, коллектив обещает порадовать поклонников, в том числе премьерами.