11 мая, 18:38
Бату Хасиков выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
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Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии 11 мая в школе №175 города Казань:
«Сегодня в Казани случилась страшная трагедия, которая унесла жизни детей и сотрудников школы. От имени жителей Калмыкии и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, всем жителям республики и Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Разделяем с вами боль и скорбь.
Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».