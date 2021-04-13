Бату Хасиков выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии 11 мая в школе №175 города Казань:

«Сегодня в Казани случилась страшная трагедия, которая унесла жизни детей и сотрудников школы. От имени жителей Калмыкии и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, всем жителям республики и Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Разделяем с вами боль и скорбь.

Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».