  • Vesti4
  • vgtrk
  • Vesti2
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 мая, 19:02
НовостиПамять

Открываются новые страницы истории

Открываются новые страницы истории

 Уникальные фотографии вернулись на Родину с далекого Урала. На них запечатлены события с участием героя Советского союза, прославленного военачальника Басана Городовикова. В период его руководства возрождалась республика, активно развивались многие сферы, особенно строительство и образование. Так, благодаря ему, 50 лет назад в октябре начала работу Элистинская средняя школа №12. Здесь теперь и будут храниться фотоматериалы.

Подготовка к юбилею уже началась. Когда искали информацию об участниках строительства школы, выяснилось, что по поручению Басана Городовикова работу курировал известный общественный и политический деятель Борис Киселев, внесший большой вклад в социально-экономическое развитие Калмыкии. Его дочь Нина Данилова живет сейчас в Екатеринбурге и к круглой дате детища своего отца, сделала подарок в виде 11 бесценных снимков.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия