Открываются новые страницы истории

Уникальные фотографии вернулись на Родину с далекого Урала. На них запечатлены события с участием героя Советского союза, прославленного военачальника Басана Городовикова. В период его руководства возрождалась республика, активно развивались многие сферы, особенно строительство и образование. Так, благодаря ему, 50 лет назад в октябре начала работу Элистинская средняя школа №12. Здесь теперь и будут храниться фотоматериалы.

Подготовка к юбилею уже началась. Когда искали информацию об участниках строительства школы, выяснилось, что по поручению Басана Городовикова работу курировал известный общественный и политический деятель Борис Киселев, внесший большой вклад в социально-экономическое развитие Калмыкии. Его дочь Нина Данилова живет сейчас в Екатеринбурге и к круглой дате детища своего отца, сделала подарок в виде 11 бесценных снимков.