В региональную стратегию цифровой трансформации должны быть включены 6 обязательных отраслей: здравоохранение, образование, городское хозяйство, государственное управление, транспорт и социальная сфера.

Кроме того, могут быть включены и дополнительные приоритетные отрасли. Так, в Калмыкии, решено внести в реестр АПК сферы строительства и природопользования.

Напомним, Президент определил цель - до 2030 года провести цифровую трансформацию в основных отраслях экономики и социальной сферы. Возникла задача по разработке стратегии в субъектах. Этот документ определит проекты и основные пути решения задачи до 2024 года.