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5 августа, 19:01
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В Калмыкии решено внести в реестр АПК сферы строительства и природопользования

В Калмыкии решено внести в реестр АПК сферы строительства и природопользования

 В региональную стратегию цифровой трансформации должны быть включены 6 обязательных отраслей: здравоохранение, образование, городское хозяйство, государственное управление, транспорт и социальная сфера.

 Кроме того, могут быть включены и дополнительные приоритетные отрасли. Так, в Калмыкии, решено внести в реестр АПК сферы строительства и природопользования.

Напомним, Президент определил цель - до 2030 года провести цифровую трансформацию в основных отраслях экономики и социальной сферы. Возникла задача по разработке стратегии в субъектах. Этот документ определит проекты и основные пути решения задачи до 2024 года.

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