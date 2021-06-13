Итогом реализации проекта «Песня длиною в жизнь» стал документальный фильм

Главные герои - участники курса по обучению техники Ут Дун. Их всего 20. Они смогли соприкоснуться с богатым духовным наследием наших предков и поделились сегодня своими впечатлениями.

Вот лишь фрагмент получасовой картины. Это рассказ о том, как зарождался творческий проект, благодаря которому калмыцкая протяжная песня получает развитие в новых условиях. Среди участников - представители разных профессий: продавцы, бухгалтеры, фотографы, пенсионеры, студенты. Всего за три месяца они освоили технику исполнения старинного искусства. Мы готовы передавать знания потомкам, говорит Марина Манджиева.

А вот Татьяна Убушиева уже была знакома с историей возникновения Ут Дун, содержанием многих музыкальных композиций и мелодией. Дело в том, что ее диссертационная работа была посвящена этой теме. Но, тем не менее, на курсах было нелегко, признается она. Зато успела полюбить песню «Сем хамрта парнцс».

Они пели со слезами на глазах, говорит режиссер документального фильма Байрта Тостаева, член Общественной организации «Седклин заль». Она стала обладателем гранта региональной программы, которая входит в Нацпроект «Культура». На эти средства и был реализован проект «Песня длиною в жизнь». Его автор - Заслуженная артистка Калмыкии Эрвена Оргаева. По ее словам, курсы будут проводиться ежегодно и бесплатно.

Презентация фильма состоится в соцсетях. Каждый из нас сможет соприкоснуться с богатым духовным наследием наших предков. Их отличала сдержанность, поэтому все свои переживания, чувства, эмоции передавались через песни и танцы, говорит Байрта Тостаева. Ут Дун красноречиво отражают важные события в жизни кочевников: рождение ребенка, свадьбу, проводы мужа в дальний путь мужа.

Кстати, Ут Дун в мужском исполнении остается явлением крайне редким и малоизученным. В республике, известен только один певец, в репертуар которого они входили – Очир Манджиев. Больше популярен женский вариант, благодаря Улан Лиджиевой, Валентине Ильцарановой, Валентине Гаряевой. В сборнике Эрвены Оргаевой более трехсот протяжных песен, но она уверена, что их число превышает тысячу. И об этих старинных композициях должны знать любители народного творчества.