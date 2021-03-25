Сегодня День мецената и благотворителя

13 апреля напоминает нам о главных ценностях: доброте, милосердии, заботе и помощи ближним. Для многих жителей Калмыкии этот праздник стал профессиональным. Они проявили себя в период пандемии. Одними из первых, кто пришел на помощь землякам стали Надежда Чонданова и Альман Бельвеева. Девушки сами шили маски для одиноких пенсионеров и для врачей. А известный хирург Бадма Башанкаев вместе с калмыцкой диаспорой в Москве передал в медучреждения региона партию обеззараживателей воздуха, противочумные костюмы, аппараты ИВЛ, канцелярские принадлежности, общественный деятель Александр Каманжаев присоединился к автоволонтерам и перевозил медиков к пациентам.

Свою лепту внесли добровольческие отряды, которые и сегодня помогают пожилым людям с уборкой, доставляют им лекарства и продукты. И таких примеров множество. «Хочется верить, что в дальнейшем этот день не потеряет своей актуальности, а тех, кто готов протянуть руку помощи станет больше» - так говорят герои материала, который сегодня готовит к эфиру наша съемочная группа.