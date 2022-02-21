Бату Хасиков: «Возможность поддержать и помочь всегда будет найдена»

Глава Калмыкии встретился с руководством и сотрудниками Управления Росгвардии по республике Калмыкия и поздравил их с наступающим профессиональным праздником – Днем войск Национальной гвардии.

Федеральная служба была образована 7 лет назад. И успешно выполняет задачи, поставленные Президентом страны. «Мы с вами переживаем непростое время, нам необходимо сплотиться. Для каждого из нас воинский долг и воинская доблесть – не пустые слова. Это глубоко отражено в истории нашего народа и истории России. И многие гвардейцы сейчас доказывают это в Донбассе с оружием в руках», - подчеркнул Бату Хасиков и призвал земляков также преданно отдаваться своему делу, молиться за наших соратников, братьев. Поддерживать их не словом, а делом.

Глава Калмыкии отметил, Россия не раз доказывала: в трудные минуты мы умеем мобилизоваться, преодолевать любые невзгоды и любого врага: «Мы оказываем гуманитарную поддержку и для беженцев, которые приехали в Россию. Возможность помочь и поддержать всегда будет найдена. Даю слово как Глава республики».

Также Бату Хасиков напомнил, что накануне Совет Федерации одобрил закон о признании участников спецоперации в Донбассе ветеранами боевых действий. Они получат соответствующую помощь государства.

Глава Калмыкии пожелал всем военнослужащим, сотрудникам, ветеранам войск Национальной гвардии, их родным и близким больше позитивных эмоций, здоровья, терпения, сил.

«Будем друг другу помогать», - заверил Бату Хасиков.