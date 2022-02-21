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24 марта, 18:26
НовостиОбщество

Активисты ОНФ проводят мониторинг лекарственных средств

Активисты ОНФ проводят мониторинг лекарственных средств

Сегодня они в ходе рейда проверили в аптеках Элисты наличие жизненно-важных препаратов, а также динамику цен на них. В этот раз - в поле внимания контролирующих – два аптечных пункта в 7 микрорайоне. По словам Нарни Идатиева, в обоих учреждениях из списка жизненно-важных – отсутствует 3-4 лекарства. 

Мониторинг ситуации активисты ОНФ Калмыкии продолжат. Полученную в ходе рейдов информацию общественники передадут в республиканское Управление Росздравнадзора.

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