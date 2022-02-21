Активисты ОНФ проводят мониторинг лекарственных средств

Сегодня они в ходе рейда проверили в аптеках Элисты наличие жизненно-важных препаратов, а также динамику цен на них. В этот раз - в поле внимания контролирующих – два аптечных пункта в 7 микрорайоне. По словам Нарни Идатиева, в обоих учреждениях из списка жизненно-важных – отсутствует 3-4 лекарства.

Мониторинг ситуации активисты ОНФ Калмыкии продолжат. Полученную в ходе рейдов информацию общественники передадут в республиканское Управление Росздравнадзора.