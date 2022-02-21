Жители Цаган-Амана смогут получить бесплатную консультацию врачей Ресбольницы имени Жемчуева

Завтра в Юстинский район приедут сосудистый хирург Дмитрий Борисов и УЗИ-диагност Александра Бокушева. Прием организован по поручению главного врача Ресбольницы Александра Калаева.

Главная цель – сделать медпомощь доступной для сельских жителей. Доктора ждут больных сахарным диабетом, варикозной болезнью, тех, кто перенес инсульт, коронавирус, а также пациенты с болями в ногах.

Прием будет вестись в течение двух дней в здании райбольницы, с 9 до 15 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Стоит отметить, врачи уже побывали в Целинном районе. В планах - ежемесячные выезды в муниципалитеты.