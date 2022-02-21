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24 марта, 18:49
НовостиЗдравоохранение

Жители Цаган-Амана смогут получить бесплатную консультацию врачей Ресбольницы имени Жемчуева

Жители Цаган-Амана смогут получить бесплатную консультацию врачей Ресбольницы имени Жемчуева

 

Завтра в Юстинский район приедут сосудистый хирург Дмитрий Борисов и  УЗИ-диагност Александра Бокушева. Прием организован по поручению главного врача Ресбольницы Александра Калаева.

Главная цель – сделать медпомощь доступной для сельских жителей. Доктора ждут больных сахарным диабетом, варикозной болезнью, тех, кто перенес инсульт, коронавирус, а также пациенты с болями в ногах.

Прием будет вестись в течение двух дней в здании райбольницы, с 9 до 15 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Стоит отметить, врачи уже побывали в Целинном районе. В планах - ежемесячные выезды в муниципалитеты.

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