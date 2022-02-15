Бату Хасиков рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей республики

Они будут реализованы в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Так, по словам Главы республики, теперь бизнесмены могут получать льготные займы в размере от 5 до 15 миллионов рублей, процентная ставка составит от 1% до 3%.

«Это позволит создать новые рабочие места для земляков», – отметил Глава республики. Также Бату Хасиков напомнил, что Региональный центр «Мой бизнес» продолжает выдавать займы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В этом случае, условия остаются прежние: предпринимателям доступно до 5 миллионов рублей, самозанятым – до 500 тысяч рублей.

«Полученные средства предприниматели смогут направить на развитие своего дела. Кроме того, они могут заручиться поручительством со стороны», – подчеркнул Глава Калмыкии. Он добавил, что в сложное время малое и среднее предпринимательство, как ничто другое, нуждается в поддержке.