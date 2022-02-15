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21 марта, 15:24
НовостиЗдравоохранение

Сегодня из Донбасса вернулась группа калмыцких врачей-волонтеров

Сегодня из Донбасса вернулась группа калмыцких врачей-волонтеров

 

Они работали бок о бок с донецкими коллегами, в сложных условиях оперируя и оказывая первую помощь раненным и нуждающимся. На протяжении двух недель 14 медиков из Москвы, Подмосковья, Осетии, Башкирии на добровольческой основе помогали врачам ЛДНР.

Калмыцкие врачи Арслан Мушараев и Санал Манджиев сразу же откликнулись на призыв, - отметил руководитель бригады, зампредседатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Несмотря на сложную обстановку, Башанкаев высоко оценивает медицинское обслуживание в Донецке. Доктор отметил большой и очень ценный практический опыт, накопленный местными медиками.

«Тут всем есть, чему поучиться», -  резюмировал Башанкаев и подчеркнул, что в ближайшее время будет проведена совместная конференция с коллегами из Луганской и Донецкой республик по этой теме.

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