21 марта, 13:29
 8 °C
114,4
103,95
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 марта, 14:36
НовостиСтроительство

До четырех полос движения расширят еще один участок подъезда к Элисте от автодороги Р-22 «Каспий»

До четырех полос движения расширят еще один участок подъезда к Элисте от автодороги Р-22 «Каспий»

 Речь об отрезке трассы в Кетченеровском и Целинном районах Калмыкии близ поселка Кегульта. Федеральные дорожники уже приступили к работам по капремонту. На участке ведется подготовка земляного полотна и переустройство коммуникаций, в местах производства работ установлены соответствующие предупреждающие знаки.

 С наступлением благоприятных погодных условий специалисты приступят к замене дорожного полотна. Также на объекте предусмотрено наружное искусственное освещение – будет установлено 167 опор линии электропередачи. В планах Упрдор «Каспий» – завершить работы на объекте до окончания дорожно-строительного сезона 2023 года. На период производства работ на участке действуют соответствующие ограничения движения.

 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия