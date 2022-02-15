До четырех полос движения расширят еще один участок подъезда к Элисте от автодороги Р-22 «Каспий»

Речь об отрезке трассы в Кетченеровском и Целинном районах Калмыкии близ поселка Кегульта. Федеральные дорожники уже приступили к работам по капремонту. На участке ведется подготовка земляного полотна и переустройство коммуникаций, в местах производства работ установлены соответствующие предупреждающие знаки.

С наступлением благоприятных погодных условий специалисты приступят к замене дорожного полотна. Также на объекте предусмотрено наружное искусственное освещение – будет установлено 167 опор линии электропередачи. В планах Упрдор «Каспий» – завершить работы на объекте до окончания дорожно-строительного сезона 2023 года. На период производства работ на участке действуют соответствующие ограничения движения.