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17 декабря, 18:28
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

В России зафиксировано уже 25 больных новым штаммом коронавируса «Омикрон»

В России зафиксировано уже 25 больных новым штаммом коронавируса «Омикрон»

Его отличает высокая скорость распространения и короткий инкубационный период. Как пояснил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев, у врачей и эпидемиологов пока нет четкого понимания, как его лечить - идут исследования. Говорить о том, что вирус скоро разойдется по регионам, рано. Пока в Калмыкии циркулирует штамм «Дельта», изредка встречается первоначальная уханьская форма.

Также Джангар Санджиев разъяснил правила, по которым пройдут новогодние представления и утренники для детей. По решению оперштаба, отменяется проведение Ёлки Главы региона, в садах же и школах мероприятия состоятся по отдельным классам и группам. 

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