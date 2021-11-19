В России зафиксировано уже 25 больных новым штаммом коронавируса «Омикрон»

Его отличает высокая скорость распространения и короткий инкубационный период. Как пояснил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев, у врачей и эпидемиологов пока нет четкого понимания, как его лечить - идут исследования. Говорить о том, что вирус скоро разойдется по регионам, рано. Пока в Калмыкии циркулирует штамм «Дельта», изредка встречается первоначальная уханьская форма.

Также Джангар Санджиев разъяснил правила, по которым пройдут новогодние представления и утренники для детей. По решению оперштаба, отменяется проведение Ёлки Главы региона, в садах же и школах мероприятия состоятся по отдельным классам и группам.