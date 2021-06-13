Министерство образования и науки Калмыкии и издательство «Экзамен» договорились о сотрудничестве

Оно включает поддержку программ повышения квалификации и переподготовки педагогов, а также проведение ряда совместных мероприятий: научно-практических конференций, круглых столов и многое другое.

Как сообщают в ведомстве, это будет способствовать развитию системы профессионального роста учителей Калмыкии и позволит создать наиболее благоприятные условия для работы в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов.