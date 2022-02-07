Завтра все женщины мира отметят Международный женский день

Праздник весны, традиционно, знаменателен большим количеством цветов, милых подарков и морем теплых слов в адрес представительниц прекрасного пола. Согласно результатам опроса на одном из сервисов по поиску работы, в этом году калмыцкие мужчины готовы потратить на подарки к 8 марта меньше, чем в прошлом году. В среднем, представители экономически активного населения готовы выложить чуть более 3 тысяч рублей на презенты и 2 тысячи на цветы. Наш корреспондент Зоя Бармагнанова расскажет, чего хотят женщины, и на что готовы ради них мужчины.

Тюльпаны, нарциссы, ирисы, во всем этом ароматном и ярком многообразии студенту Адьяну Бакаеву непросто разобраться. Как и большинство мужчин, он в поисках красивого букета для мамы. За советом молодой человек решил обратиться к флористу.

Выбор на любой вкус, но вот цены – могут устроить не всех. За один тюльпан просят сто рублей, а букет обойдется минимум в 600. По карману ли нашему герою?

Помимо цветов, любимым женщинам мужчины подарят что-то из косметики или украшение. Судя по ценам, самые бюджетные - изделия из серебра. Колечко от 500 и более рублей, браслеты - втрое дороже. По словам продавца, мужчины к выбору подарков подходят гораздо проще, чем женщины.

Согласно опросу, мужчины готовы потратить на подарки женщинам большие суммы, чем представительницы прекрасного пола к 23 февраля. И, все же, щедрые на подарки – молодые люди до 24 лет.

Конечно, подарочно-букетный бюджет зависит от уровня дохода. Но более всего дороже – любовь и взаимопонимание.