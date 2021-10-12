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3 ноября, 21:31
НовостиСемья

Шесть семей Черноземельского района улучшат свои жилищные условия

Шесть семей Черноземельского района улучшат свои жилищные условия

 

Государственная программа «Молодая семья» реализуется уже 13 год. Участники могут рассчитывать не только на социальную выплату для приобретения квадратных метров, но и на погашение ипотеки. Часть стоимости вносит государство. Со счастливыми обладателями сертификата встретилась сегодня наш корреспондент Зоя Бармагнанова.   

Позади - сбор документов, два года ожидания и почти 10 лет без своего жилья.30-летние Бадма и Марина Бюрбеевы и две их дочки, одной из которых недавно исполнилось 7 месяцев, стали счастливыми обладателями сертификата на сумму более четырехсот тысяч рублей. Всего в этом году 85 семей Калмыкии получили поддержку по госпрограмме. Нам уже одобрили ипотечный кредит на покупку квартиры, говорит Бадма.

Участником программы может стать и неполная семья. Одно из главных условий – супруги не должны быть старше 35 лет. Также нужно подтвердить, что есть деньги погасить оставшуюся сумму или выплачивать кредит. Для этого подойдет справка с работы о зарплате или выписка о наличии сбережений. Размер соцвыплаты зависит и от состава семьи. В этом году она составляет 35 процентов для тех, у кого есть дети. И 30 процентов - для тех, кто малышей еще не имеет. Покупка оформляется только через банк.

В этом году в Калмыкии, в рамках госпрограммы из федеральной казны выделили более 21 миллиона рублей. Софинансирование из регионального и муниципальных бюджетов – 13,5 миллионов. К примеру, в Черноземельском районе господдержку получили сразу 6 семей.  

Первоочередное право на получение субсидии – у многодетных. По данным министерства спорта и молодёжной политики, в этом году участие в федеральном проекте не приняли только два района – Приютненский и Октябрьский. Что касается Черноземельского, то в рамках госпрограммы в 8 населенных пунктах продолжается формирование списка на получение соцвыплат и улучшение жилищных условий. Пока в нем - 10семей.

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