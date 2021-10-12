Шесть семей Черноземельского района улучшат свои жилищные условия

Государственная программа «Молодая семья» реализуется уже 13 год. Участники могут рассчитывать не только на социальную выплату для приобретения квадратных метров, но и на погашение ипотеки. Часть стоимости вносит государство. Со счастливыми обладателями сертификата встретилась сегодня наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Позади - сбор документов, два года ожидания и почти 10 лет без своего жилья.30-летние Бадма и Марина Бюрбеевы и две их дочки, одной из которых недавно исполнилось 7 месяцев, стали счастливыми обладателями сертификата на сумму более четырехсот тысяч рублей. Всего в этом году 85 семей Калмыкии получили поддержку по госпрограмме. Нам уже одобрили ипотечный кредит на покупку квартиры, говорит Бадма.

Участником программы может стать и неполная семья. Одно из главных условий – супруги не должны быть старше 35 лет. Также нужно подтвердить, что есть деньги погасить оставшуюся сумму или выплачивать кредит. Для этого подойдет справка с работы о зарплате или выписка о наличии сбережений. Размер соцвыплаты зависит и от состава семьи. В этом году она составляет 35 процентов для тех, у кого есть дети. И 30 процентов - для тех, кто малышей еще не имеет. Покупка оформляется только через банк.

В этом году в Калмыкии, в рамках госпрограммы из федеральной казны выделили более 21 миллиона рублей. Софинансирование из регионального и муниципальных бюджетов – 13,5 миллионов. К примеру, в Черноземельском районе господдержку получили сразу 6 семей.

Первоочередное право на получение субсидии – у многодетных. По данным министерства спорта и молодёжной политики, в этом году участие в федеральном проекте не приняли только два района – Приютненский и Октябрьский. Что касается Черноземельского, то в рамках госпрограммы в 8 населенных пунктах продолжается формирование списка на получение соцвыплат и улучшение жилищных условий. Пока в нем - 10семей.