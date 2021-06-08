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5 июля, 10:06
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Сегодня День Республики Калмыкия

Сегодня День Республики Калмыкия

Ровно 101 год назад, на первом общекалмыцком съезде Советов, была утверждена «Декларация прав трудового калмыцкого народа», провозглашавшая объединение всех частей калмыцкого народа в Калмыцкую автономную область.

На сегодняшний день, Калмыкия – единственный европейский регион, исповедующий буддизм. А площадь нашей республики превышает размеры даже некоторых стран.

В честь этого знаменательного для нашего региона праздника, в Национальном театре имени Басангова состоится показ музыкальной поэмы Аркадия Манджиева и Виктора Хаптаханова «Я-Будда».

 Постановка пронзительной истории Сидхартхи Гаутамы – своеобразная визитная карточка коллектива артистов театра, и ещё никого она не оставила равнодушным. Представление, которое также приурочено к приближающемуся Дню рождению Далай Ламы XIV начнётся в 18:00.

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