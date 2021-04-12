  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 мая, 10:31
НовостиСобытиеСпорт

Сегодня в поселке Ергенинский большой конно-спортивный праздник

Сегодня в поселке Ергенинский большой конно-спортивный праздник

Национальные виды спорта, песни калмыцких исполнителей и возможность выиграть автомобиль

Сегодня в посёлке Ергенинский Кетченеровского района состоится конно-спортивный праздник к 25-летию Аршанского Хурула.

В программе: скачки, национальная борьба, стрельба из лука и концерт. В каждом виде соревнований победителей ждут ценные подарки, а главный приз, учреждённый Объединением буддистов Калмыкии – автомобиль «Лада».  

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия